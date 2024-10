Reggio Emilia, la Pala del Guercino in mostra alle Scuderie del Quirinale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Reggio Emilia, 30 ottobre 2024 – La grande Pala della Crocifissione del Guercino della Ghiara è da oggi esposta a Roma, alle Scuderie del Quirinale, nella mostra “Guercino. L’era Ludovisi a Roma”, a cura di Raffaella Morselli e Caterina Volpi. L’allestimento ha riservato un posto d’onore a una delle opere più rilevanti del celebre maestro del Barocco Emiliano: “Cristo crocifisso con la Vergine, Maria Maddalena, Giovanni evangelista e San Prospero”, uno dei capolavori che arredano la Basilica della Ghiara, all’altare della Comunità (o del Crocifisso), dove è collocato da 400 anni. Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, la Pala del Guercino in mostra alle Scuderie del Quirinale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – La grandedella Crocifissione deldella Ghiara è da oggi esposta a Roma,del, nella. L’era Ludovisi a Roma”, a cura di Raffaella Morselli e Caterina Volpi. L’stimento ha riservato un posto d’onore a una delle opere più rilevanti del celebre maestro del Baroccono: “Cristo crocifisso con la Vergine, Maria Maddalena, Giovanni evangelista e San Prospero”, uno dei capolavori che arredano la Basilica della Ghiara, all’altare della Comunità (o del Crocifisso), dove è collocato da 400 anni.

