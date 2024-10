Raffica di furti in via delle Rose a Bologna. ComiColli: “Staveco da ‘curare’. Incontreremo il Comune” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – “Negli ultimi due giorni sono arrivate una quarantina di richieste, da parte dei residenti di via delle Rose, per entrare in ComiColli”. Lo racconta l’avvocato Annamaria Cesari, vicepresidente del comitato che rappresenta residenti e frequentatori della zona dei Colli. Comitato che a giorni firmerà un accordo di collaborazione con il Comune, concretizzando così il primo step del ‘protocollo di vicinato’ per la zona, bersagliata da furti e rapine, su cui residenti e amministrazione sono al lavoro ormai da due anni. Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti in via delle Rose a Bologna. ComiColli: “Staveco da ‘curare’. Incontreremo il Comune” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – “Negli ultimi due giorni sono arrivate una quarantina di richieste, da parte dei residenti di via, per entrare in”. Lo racconta l’avvocato Annamaria Cesari, vicepresidente del comitato che rappresenta residenti e frequentatori della zona dei Colli. Comitato che a giorni firmerà un accordo di collaborazione con il, concretizzando così il primo step del ‘protocollo di vicinato’ per la zona, bersagliata dae rapine, su cui residenti e amministrazione sono al lavoro ormai da due anni.

