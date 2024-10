Quattro Ristoranti, Pater Familias racconta un anno di successo e crescita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A un anno dalla vittoria a "Quattro Ristoranti" di Alessandro Borghese, il ristorante Pater Familias si conferma un autentico custode della cucina tradizionale irpina. Qui, le radici profonde della cultura gastronomica si intrecciano con la passione e l’impegno di Francesco Anziano, che nel 2018 Avellinotoday.it - Quattro Ristoranti, Pater Familias racconta un anno di successo e crescita Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A undalla vittoria a "" di Alessandro Borghese, il ristorantesi conferma un autentico custode della cucina tradizionale irpina. Qui, le radici profonde della cultura gastronomica si intrecciano con la passione e l’impegno di Francesco Anziano, che nel 2018

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Irpinia: Pater Familias

