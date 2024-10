Quotidiano.net - Nordio, su cybersicurezza Pa già disposti 715 milioni euro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Per il potenziamento dei servizi e dei sistemi cyber della pubblica amministrazione sono stati, dall'Agenzia per la cybersecurity nazionale, finanziamenti complessivi per oltre 715di. Tali risorse hanno riguardato gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024 e interesseranno anche i successivi esercizi 2025-2026, i fondi Pnrr per un totale di 376e i fondi della strategia nazionale cyber per 339. Progetti di potenziamento delle difese cyber delle pubbliche amministrazioni, di cui 113 Pa locali e 54 Pa centrali, sono rivolti al potenziamento delle difese perimetrali e alla costituzione del Soc (Security operation center) per il monitoraggio oltre ad azioni di potenziamento di consapevolezza della minaccia in ambito cyber security per i componenti della pa". Così il ministro della Giustizia, Carlo, al question time alla Camera.