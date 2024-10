Mkhitaryan l’imprescindibile: da Empoli-Inter si attende continuità (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Henrikh Mkhitaryan si candida per un posto da titolare nella sfida del Castellani tra Empoli e Inter. L’armeno rappresenta una, se non la, pedina essenziale nello scacchiere di Simone Inzaghi. LA SITUAZIONE – Henrikh Mkhitaryan, senza che nessuno possa fingersi sorpreso, sarà con molta probabilità titolare nel match esterno che attende l’Inter contro l’Empoli oggi 30 ottobre. Il centrocampista nerazzurro, il quale ha trovato la sua prima rete stagionale nel derby d’Italia contro la Juventus, sta vivendo una fase di stagione in netta crescita rispetto alle difficoltà iniziali. Una maggiore intensità nell’arco del match, una maggiore partecipazione al gioco della squadra e un rilevante contributo in fase difensiva sono alcune delle note liete di questo momento della stagione dell’armeno. Inter-news.it - Mkhitaryan l’imprescindibile: da Empoli-Inter si attende continuità Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Henrikhsi candida per un posto da titolare nella sfida del Castellani tra. L’armeno rappresenta una, se non la, pedina essenziale nello scacchiere di Simone Inzaghi. LA SITUAZIONE – Henrikh, senza che nessuno possa fingersi sorpreso, sarà con molta probabilità titolare nel match esterno chel’contro l’oggi 30 ottobre. Il centrocampista nerazzurro, il quale ha trovato la sua prima rete stagionale nel derby d’Italia contro la Juventus, sta vivendo una fase di stagione in netta crescita rispetto alle difficoltà iniziali. Una maggiore intensità nell’arco del match, una maggiore partecipazione al gioco della squadra e un rilevante contributo in fase difensiva sono alcune delle note liete di questo momento della stagione dell’armeno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Da imprescindibile a capro espiatorio: Mkhitaryan, che succede? E Inzaghi riflette; Empoli-Inter: le probabili formazioni; Mkhitaryan l’imprescindibile: da Empoli-Inter si attende continuità; Mkhitaryan l’imprescindibile | da Empoli-Inter si attende continuità; Condò: «Sul 4-2 c'era solo l'Inter in campo. Il rimpianto per non aver segnato il quinto»; Imprescindibile Mkhitaryan: contro la Roma la "Vecchia Inter", lo stop di Zielinski non cambia i piani di Inzaghi; Leggi >>>

Mkhitaryan l’imprescindibile: da Empoli-Inter si attende continuità

(inter-news.it)

Henrikh Mkhitaryan si candida per un posto da titolare nella sfida del Castellani tra Empoli e Inter. L’armeno rappresenta una, se non la, pedina più centrale nello scacchiere di Simone Inzaghi. LA SI ...

Inter, domani la sfida di Empoli: le ultime sulla formazione

(fantacalcio.it)

Smaltita la delusione per il pareggio con la Juventus, l'Inter si appresta ad affrontare l'Empoli nel turno infrasettimanale ...

Empoli-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

(repubblica.it)

I toscani provano il colpaccio, ma i nerazzurri non vogliono perdere altri punti. D'Aversa perde l'ex Esposito, Inzaghi ancora senza Calhanoglu ...

MEDIASET - L'Inter e il peso del "non" mercato estivo, un problema che ora condiziona Inzaghi

(napolimagazine.com)

Da domenica a mercoledì, dalla Juve all'Empoli: un po' per necessità e un po' per scelta, Inzaghi cambia poco, molto poco. Acerbi e Calhanoglu sono ancora indisponibili, Carlos Augusto ne ha ancora pe ...