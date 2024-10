Mistermovie.it - Mister Movie | 20 Anni dopo Saw L’enigmista, James Wan svela la sua trappola preferita

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Celebriamo i 20di “Saw” con le parole del registaWan sul successo inaspettato del franchise e sulla suadi sempre. Il Fenomeno Saw: Da Film Indipendente a Cult dell’Horror Sono passati vent’dal debutto di Jigsaw e delle sue trappole inquietanti che hanno terrorizzato generazioni di spettatori. Saw, nato come film indipendente a basso costo, si è evoluto in un franchise di ben undici capitoli, portando avanti una narrazione che mescola brutalità e riflessioni sulla moralità. Il film del 2004, diretto daWan, ha segnato una svolta nel genere horror, introducendo un cattivo atipico: Jigsaw, che non si limitava a uccidere le sue vittime, ma le costringeva a fare i conti con le proprie azioni attraverso prove estreme.