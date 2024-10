Ilfogliettone.it - Milan-Napoli 0-2, Lukaku-Kvara sbancano San Siro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilvince ancora, superando ilnel big match di San2-0 e volando in testa alla classifica con 7 punti sull'Inter e 8 sulla Juventus che scenderanno in campo domani. Decidono un gol in apertura ed uno in chiusura di primo tempo. La sblocca con un'azione di forzaal 5', anche se la difesa rossonera è fin troppo tenera e si fa bucare centralmente.Poco prima proprioaveva "parato" una conclusione a botta sicura ditskhelia. Musah sfiora il pari, poi si divora un'occasione enorme sprecando un regalone di Buongiorno che lo serve in area (ma l'americano sbaglia lo stop e Meret lo anticipa). Ancoracon i tentativi di Emerson Royal, Loftus-Cheek, Okafor. Ma nel momento migliore dei rossoneri, ilrimette il naso dalle parti di Maignan.