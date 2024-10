.com - Milan-Napoli 0-2, Conte stende i rossoneri e va in fuga

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quinta vittoria di fila delche si impone 2-0 al ‘Meazza’ contro ile allunga a +7 sull’Inter in vetta alla Serie A. Gli azzurri sbancano San Siro grazie alle reti di Lukaku al 5? e Kvaratskhelia al 43?. La squadra di Antoniosale così a quota 25 in classifica dopo 10 giornate, con i nerazzurri, impegnati domani a Empoli, secondi con 18 punti. Isprofondano a -11 dai partenopei e sono ottavi insieme al Torino. In avvio dopo solo tre minuti ilsorprende ilbattendo rapidamente un calcio di punizione dalla fascia destra e arrivando al cross rasoterra dalla linea di fondo. In mezzo all’area è Kvaratskhelia a girare di prima verso la porta, con Lukaku che mura involontariamente il tiro del compagno. Al 5? si riscatta l’attaccante belga portando in vantaggio gli azzurri.