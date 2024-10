Milan, la gestione Fonseca è un disastro: Pioli e Garcia andavano meglio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Milan di Paulo Fonseca ha perso 0-2 a 'San Siro' contro il Napoli di Antonio Conte: la barca rossonera sta andando alla deriva Pianetamilan.it - Milan, la gestione Fonseca è un disastro: Pioli e Garcia andavano meglio Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildi Pauloha perso 0-2 a 'San Siro' contro il Napoli di Antonio Conte: la barca rossonera sta andando alla deriva

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan, svolta Fonseca: da partente a titolare; Crisi Milan, il sostituto di Fonseca è un nome a sorpresa; Fonseca, tre sentenze in agguato. Mancini, disastro completo! L’Arabia non ne può più, e c’è...; Caos Milan, Fonseca solo: il confronto tra Ibrahimovic, Theo Hernandez e Leao...; Cardinale blinda Fonseca malgrado il pessimo avvio del Milan: il club fa muro attorno al tecnico; Milan: il peccato mortale è il format inedito. Tutti gli errori, da Fonseca ai buoni acquisti: di...; Leggi >>>

Milan, Fonseca a rischio esonero: è già stata presa una decisione

(calciomercatoweb.it)

Brutte notizie per il futuro di Paulo Fonseca con il Milan perché adesso la società sembra davvero aver esaurito la pazienza per il tecnico portoghese ...

Perché il Milan ha scelto Fonseca come allenatore, la TV americana non se lo spiega: “Cosa stanno facendo?”

(msn.com)

La stagione finora altalenante del Milan tra campionato e Champions spinge i media ad alcune riflessioni su cosa è andato storto finora ...

Primo tentativo di fuga del Napoli? Il Milan sprofonda già a -11. Fonseca: “Io sono sempre il responsabile di quello che succede in campo”

(ilfattoquotidiano.it)

Conte non si nasconde ma predica calma: "Ci siamo dati tre anni. Stiamo ricostruendo qualcosa e c'è bisogno di tempo" ...

Milanmania, le colpe della società: dalla scelta (sbagliata) dell'allenatore fra Conte e Fonseca ai soldi buttati sul mercato

(calciomercato.com)

5 sconfitte in 12 partite stagionali, quasi il 50%, e d fatto il `game over` per il campionato del Milan che scatta a fine ottobre. Basta pensare allo Scudetto..