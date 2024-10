"Matilde sugli sci voleva vincere. Ora lo farò io" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella famiglia Lorenzi c'è un'altra sciatrice ed è la sorella maggiore di Matilde che continuerà a gareggiare nel suo nome. "Voglio vincere una gara per potergliela dedicare" Ilgiornale.it - "Matilde sugli sci voleva vincere. Ora lo farò io" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella famiglia Lorenzi c'è un'altra sciatrice ed è la sorella maggiore diche continuerà a gareggiare nel suo nome. "Vogliouna gara per potergliela dedicare"

Lucrezia Lorenzi: «Mia sorella Matilde era felice, voleva vincere sugli sci. Adesso lo farò io per lei»

La sorella della sciatrice morta dopo l'incidente: «Era una ragazza piena di coraggio e positività. Forse qualcuno l’ha voluta con sé. Io continuerò nel suo nome. Si immaginava ogni giorno campionessa ...

