Marvel | il nuovo trailer delle serie Disney mostra Daredevil e Wonder Man

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) I fan dellahanno appena potuto dare un’occhiata ai prossimi spettacoli di+, tra cui: Born Again eMan. Martedì scorso, i fan che hanno effettuato l’accesso a+ e hanno selezionato i contenuti(in particolare Agatha All Along), hanno ricevuto un filmato che pubblicizza le novità della programmazionedella piattaforma, tra cui l’arrivo di Deadpool & Wolverine sulla piattaforma il 12 novembre, la terza stagione di What If? il 22 dicembre e le offerte per il 2025. Potete vedere il teaser qui sotto. Come già rivelato in precedenza, il teaser conferma che Your Friendly Neighborhood Spider-Man arriverà il 29 gennaio,: Born Again il 4 marzo, Eyes of Wakanda il 6 agosto,Zombies nell’ottobre 2025 eMan nel dicembre 2025.