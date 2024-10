Macchinari italiani verso Mosca. Gli Usa sanzionano un’azienda indiana (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno imposto oggi sanzioni a quasi 400 entità e individui, anche in Cina, Svizzera, Tailandia e Turchia, accusati di aver fornito sostegno all’invasione russa dell’Ucraina. Tra le società sanzionate c’è l’indiana Lokesh Machines Limited, specializzata in macchine utensili avanzate. L’azienda si è coordinata con Dmitrii Vladimirovich Alikhanov, già sanzionato a giugno, e la sua società Newton-ITM “per importare macchine a controllo numerico di origine italiana dall’azienda Fagima Spa”, si legge nel comunicato del Tesoro americano. Formiche.net - Macchinari italiani verso Mosca. Gli Usa sanzionano un’azienda indiana Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno imposto oggi sanzioni a quasi 400 entità e individui, anche in Cina, Svizzera, Tailandia e Turchia, accusati di aver fornito sostegno all’invasione russa dell’Ucraina. Tra le società sanzionate c’è l’Lokesh Machines Limited, specializzata in macchine utensili avanzate. L’azienda si è coordinata con Dmitrii Vladimirovich Alikhanov, già sanzionato a giugno, e la sua società Newton-ITM “per importare macchine a controllo numerico di origine italiana dall’azienda Fagima Spa”, si legge nel comunicato del Tesoro americano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:. Gli Usa sanzionano un’azienda indiana; USA, sanzioni a 400 soggetti per aiuto miliare a. Coinvolti anche; Dallo stop al gas di Putin il primo attivo commerciale dell’Italia con; Made in Italy che resiste a; Giulia Schiff nella lista nera di Putin, l'ex pilota tra i 25 ricercatidi: “Non ho paura e to…; Le grandi aziende italiane con rapporti con la Russia (e cosa stanno facendo); Leggi >>>

Chi sono i politici e militari italiani che fanno da grancassa alla propaganda russa

(today.it)

La prolifica attività per promuovere la visione del Cremlino è evidente in otto paesi europei, tra cui l'Italia. A muovere i fili di questa intensa rete è Aleksandr Dugin, l'ideologo dell'ultra destra ...

Mosca scheda jet e piloti italiani sui cieli di Kaliningrad

(informazione.it)

Foto degli Eurofighter italiani che volano sui cieli di Kaliningrad sono finite su un canale Telegram russo, Fighterbomber, che ha oltre mezzo milione di iscritti. Qual è l’obiettivo di Mosca e ...

Casapound e i presunti mercenari italiani all'Ucraina: "Falso. Da Mosca dossieraggio"

(headtopics.com)

"Riteniamo che questo rapporto non sia altro che il prosieguo della linea d'azione tenuta da Mosca fin dalle primissime ore dell'aggressione all'Ucraina, ovvero quello di spacciare un'invasione per un ...

Difese aeree russe abbattono un drone diretto verso Mosca

(notizie.tiscali.it)

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Le difese aeree russe hanno abbattuto un drone che volava verso Mosca sopra il distretto municipale di Ramenskoye_ lo ha affermato il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ...