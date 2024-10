Velvetmag.it - Macchie d’olio sui tessuti addio in un colpo solo: non serve la lavatrice, capi come nuovi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quando si cucina o ancora si mangio un delizioso secondo, lesui vestiti sono un problema tanto diffuso quanto comune. Nonostante possano sembrare difficili da rimuovere però, esistono in realtà alcuni rimedi semplici e naturali che possono aiutare a restituire aiil loro aspetto originario, specialmente se si tratta della propria camicetta preferita che, no, non è macchiata in maniera irreversibile. Il trucco è intervenire rapidamente, prima che la macchia si “fissi” rendendo la sua rimozione più complicata facendo più danno che altro in realtà. Per prima cosa, infatti, va assorbito l’olio in eccesso utilizzando carta assorbente, un fazzoletto o un tovagliolo e tamponando delicatamente la macchia. In questo modo si evita che l’olio impregni il tessuto. Ma non