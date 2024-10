Tutto.tv - Lorenzo e Shaila chiusi nel magazzino del GF: lei gli tocca parti intime

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Altro momento colmo di passione traGatta eSpolverato all’interno della casa del Grande Fratello. In queste ore, infatti, i due ragazzi si sono lasciati travolgere dalla passioneall’interno deldella casa. Tra i due ci sono stati degli scambi di effusioni davvero bollenti. Cosa è successo neldel GF traLa passione sta letteralmente travolgendoGatta eSpolverato nella casa del Grande Fratello. Dopo tutto quello che è successo tra di loro al Gran Hermano, i due si stanno lasciando andare anche nella casa in Italia. In queste ore, infatti, hanno deciso di chiudersi per un po’ di tempo all’interno del, in modo da trascorrere qualche momento in intimità. Ebbene, le telecamere hanno immortalato baci bollenti, effusioni romantiche e anchetine piuttosto spinte.