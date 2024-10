L'Inter si rilancia a -4 dal Napoli: Frattesi show e Lautaro record, 3-0 a un Empoli in 10 per un'ora (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L`Inter si rilancia e resta in scia del Napoli. I nerazzurri si lasciano alle spalle il pareggio contro la Juventus e nella decima giornata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L`sie resta in scia del. I nerazzurri si lasciano alle spalle il pareggio contro la Juventus e nella decima giornata

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tredicenne precipitata dal balcone, il testimone chiave: 'Lui l'ha buttata giù'. Il pm: 'Aurora ha tentato di aggrapparsi, ma il 15enne la colpiva'; Omicidio Sara Centelleghe, killer cercava l'amica per la droga; Morta per un'allergia alle arachidi, ristoratori di Roma indagati per l'omicidio della turista 14enne; “Ue impreparata in caso di guerra”: l’allarme nel report commissionato da von der Leyen; È morta Teri Garr, l'assistente di 'Frankenstein Junior' aveva 79 anni; Consulta, alla Camera nona fumata nera per l'elezione del nuovo giudice; Leggi >>>

“La spesa militare esplode a 32 miliardi”.

(ilfattoquotidiano.it)

L'aumento medio è stato più marcato negli ultimi cinque anni, con il salto maggiore proprio tra il 2024 e il 2025 ...

Sara Centelleghe, la notte di Badhan: la droga, l'appuntamento con l'amica e il sequestro di marijuana

(leggo.it)

Emergono nuovi dettagli sul caso del Bergamasco. Sullo sfondo, uno scambio di droga - hashis per cocaina - finito in tragedia. Protagonista Jashan Deep Badhan, 19enne arrestato con l’accusa ...

"Pareva impossibile. Marco ha sconfitto l'Italia che dice no"

(msn.com)

È finita lunedì sera con la vittoria, anche se di misura, di Bucci e la clamorosa sconfitta del vincitore annunciato, Andrea Orlando, alla guida di una coalizione rissosa, bloccata dai veti su Renzi e ...

Ergastolo per l'aggressore del marito di Nancy Pelosi

(msn.com)

A giugno una giuria di San Francisco ha dichiarato DePape colpevole di rapimento aggravato, furto con scasso di primo grado e sequestro di persona di un anziano ...