Lanterns | Kelly Macdonald entra nel cast della serie tv DC

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’attriceta a far parte delin costruzione di, latv ispirata ai fumetti DC Comics. Secondo SuperHeroHype, lanellatv darà volto allo sceriffo Kerry, la cui descrizione offerta da HBO recita: “una donna pratica e profondamente devota alla sua famiglia e alla sua città unita. La sua resilienza, plasmata da un passato complesso che ha indurito la sua determinazione, la tiene ancorata quando i segreticomunità iniziano a emergere“. Persi tratta di un ritorno in casa HBO dopo aver ottenuto in passato una nomination agli Emmy per il suo ruolo nelladi successo “Boardwalk Empire“.e le note di produzionesarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell’Eisner Award Tom King.