Linkiesta.it - La subdola strategia dei trumpiani per impedire agli elettori democratici di votare

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli Stati Uniti, un gruppo di militanti di destra, sostenitori di Donald Trump, sta silenziosamente contestando migliaia di iscrizioni ai registri elettorali in Stati chiave come il Nevada, l’Arizona, il Wisconsin, la Georgia, la Carolina del Nord e il Michigan. E per questo potrebbero esserci conseguenze significative per le prossime presidenziali del 5 novembre. L’iniziativa, definita dattivisti «investigazione elettorale», mira a eliminare delenchi i votanti considerati irregolari. Secondo il Financial Times, da novembre 2020, sono state più di centomila le registrazioni contestate. Ad esempio, in una piccola cittadina del Michigan, un militante trumpiano ha fatto pressioni sulle autorità locali, citando una legge statale poco conosciuta risalenteanni Cinquanta, ottenendo così la cancellazione di oltre centodai registri.