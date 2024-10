Linkiesta.it - La fragile democrazia americana non può permettersi un secondo Trump

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutte le elezioni sono le più importanti di sempre. Ogni giro alle urne è quello con la posta in palio più alta, quello che mette alla prova la, quello che decide il futuro di un Paese o del mondo. Ovviamente non può essere sempre vero, forse non lo è mai. Solo che le presidenziali degli Stati Uniti giocano un campionato a parte, almeno dal 2016, cioè da quando il candidato del Partito Repubblicano è Donald. Uno che ha iniziato il mandato da presidente con un provvedimento intitolato “Muslim ban” e lo ha chiuso tentando un colpo di Stato per evitare la transizione del potere verso Joe Biden e i democratici. Lo stesso che poi ha provato a far apparire magicamente i voti che gli servivano per ribaltare il risultato in Georgia, lo stesso che ha scatenato la rivolta del 6 gennaio 2021 e l’assalto al Congresso.