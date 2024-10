Linkiesta.it - La disastrosa alleanza con Conte, e l’importanza di guardare al centro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chi ha vinto e chi ha perso in Liguria? È difficile interpretare elezioni in cui la maggioranza degli elettori ha rinunciato a votare. Tuttavia non ci si può sottrarre al compito di cercare di capire che cosa sia avvenuto, e quali ne siano le implicazioni sul piano nazionale. Prima ancora di parlare di Giuseppee di Matteo Renzi, si deve riconoscere che è stata un’illusione ottica quella – presente ancora nei commenti di ieri, che in gran parte facevano riferimento al mancato rigore a porta vuota – che la vittoria fosse sostanzialmente scontata, a causa delle disavventure giudiziarie dell’ex-presidente Giovanni Toti. Con questa lettura in mente si era fatta anche una manifestazione per chiedere le dimissioni di Toti, toccando i vertici del giustizialismo e, verrebbe da dire, dell’imprudenza politica.