Nel suo "discorso conclusivo" a Washington la vicepresidente spiega la sua agenda politica e accusa il rivale di Trump e i suoi piani di vendetta

Kamala Harris ai suoi sostenitori: "Trump dittatore, sarò diversa da Biden"

Nel suo "discorso conclusivo" a Washington la vicepresidente spiega la sua agenda politica e accusa il rivale di Trump e i suoi piani di vendetta ...

Washington, grande folla per Kamala Harris: "La scelta è fra libertà per tutti o divisoni e caos"

La candidata democratica Kamala Harris ha parlato a un raduno all'aperto, davanti a 75.000 persone in un ‘area vicina alla Casa Bianca, la stessa dove il 6 gennaio 2021 Trump si era rivolto ai suoi so ...

Dalle armi all'aborto. Cosa dice il programma di Kamala Harris

Kamala Harris e le sue tante prime volte, la vice che punta a rompere l'ultimo tetto di cristallo

Dalle origini asiatiche agli studi in legge, fino al ruolo di procuratrice distrettuale a San Francisco, poi per la California. La sfida con Biden per le primarie del 2019, la nomina a vicepresidente ...