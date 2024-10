Juventus, prima convocazione per il 18enne Gil Puche (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Juventus pronta per il turno infrasettimanale di campionato in programma questa sera, mercoledì 30 ottobre, all’Allianz Stadium di Torino. Fischio d’inizio della sfida al Parma, valida per la 10ª giornata di Serie A, fissato per le ore 20.45. L’allenatore Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati, si rivede Teun Koopmeiners reduce da un infortunio alle costole. prima convocazione invece per Gil Puche, difensore spagnolo classe 2006 e 192 centimetri, in forza alla primavera. Questa la lista dei convocati: Perin, Gatti, Locatelli, Danilo, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Kalulu, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Pinsoglio, Cambiaso, Di Gregorio, Cabal, Savona, Rouhi, Gil Puche, Mbangula. Lapresse.it - Juventus, prima convocazione per il 18enne Gil Puche Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)pronta per il turno infrasettimanale di campionato in programma questa sera, mercoledì 30 ottobre, all’Allianz Stadium di Torino. Fischio d’inizio della sfida al Parma, valida per la 10ª giornata di Serie A, fissato per le ore 20.45. L’allenatore Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati, si rivede Teun Koopmeiners reduce da un infortunio alle costole.invece per Gil, difensore spagnolo classe 2006 e 192 centimetri, in forza allavera. Questa la lista dei convocati: Perin, Gatti, Locatelli, Danilo, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Kalulu, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Pinsoglio, Cambiaso, Di Gregorio, Cabal, Savona, Rouhi, Gil, Mbangula.

Gil Puche Juve, una prima volta contro il Parma: Thiago Motta convoca anche lui in prima squadra. I dettagli

Gil Puche Juve, prima chiamata in prima squadra per il match di stasera contro il Parma: c’è anche il giovane spagnolo tra i convocati Giorno di gara per la Juve, che questa sera ospiterà il Parma per ...

Juventus, Motta convoca a sorpresa un talento della NextGen

Visualizzazioni: 2 Juventus, convocazione in Prima Squadra per un giovane difensore spagnolo classe 2006, già protagonista in NextGen. Ecco il nome. La sfida di questa sera tra Juventus e Parma non sa ...

Juventus, Giuntoli a lavoro per gennaio dopo il ko di Bremer: c'è anche il 18enne Hato dell'Ajax

Nel frattempo, la Juventus e Thiago Motta valutano soluzioni di mercato e, nell’immediato per quanto riguarda il tecnico, di uomini. Detto dell'intenzione di non ricorrere al mercato degli ...

Javier Gil Puche è la novità di Thiago Motta: il difensore proviene dall’Under 23

Un doppio balzo in avanti nel giro di pochi mesi. La vita di Javier Gil Puche, difensore spagnolo classe 2006 appena convocato da Motta per la sfida tra Juventus e Parma, è cambiata radicalmente nel g ...