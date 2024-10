Udine20.it - JOE T VANNELLI alla festa di Halloween al Castello di Susans. giovedì 31 ottobre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il grande party diin Friuli Venezia Giulia è aldicon l’eventoin the Castle. Dopo l’happening primaverile del Sunset in the Castle, evento diventato un cult in regione e non solo, lo splendidoospita ora il tradizionale ritrovo diorganizzato dPro Majano, che culminerà quest’anno con una grandeserale che vedrà ospite il dj e produttore di fama internazionale Joe T31, dalle 20.00 alle 3.00, aarriva il Supalova Reunion, la versione aggiornata del format Supalova, evento che dai primi anni 2000 ha contraddistinto per oltre un decennio il mondo del club.