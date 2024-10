Jeda: ”Scudetto? Inter in pole, poi Napoli e Juve. La Fiorentina può lottare per la Champions” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jeda: “Scudetto? Inter in pole, poi Napoli e Juventus. La Viola può lottare per la Champions. Critiche a Palladino avventate, è bastato dargli un po’ di tempo per vedere i risultati” L’ex attaccante di Serie A e B Jedaias Capucho Neves, meglio conosciuto da tutti come Jeda, è stato Intervistato in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it. Analizzati i big match della nona giornata, Jeda ha espresso il suo pensiero sulla lotta Scudetto e sull’exploit della Viola di Palladino. Fossimo in Formula 1, chi metterebbe Jeda in in pole position e nelle prime file nella lotta per lo Scudetto? “In pole position l’Inter, anche se sta facendo degli errori; al secondo posto il Napoli, al terzo la Juventus, poi il Milan e l’Atalanta. Per quello che sta facendo, infatti, non si può lasciar fuori quest’ultima. Terzotemponapoli.com - Jeda: ”Scudetto? Inter in pole, poi Napoli e Juve. La Fiorentina può lottare per la Champions” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024): “in, pointus. La Viola puòper la. Critiche a Palladino avventate, è bastato dargli un po’ di tempo per vedere i risultati” L’ex attaccante di Serie A e Bias Capucho Neves, meglio conosciuto da tutti come, è statovistato in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it. Analizzati i big match della nona giornata,ha espresso il suo pensiero sulla lottae sull’exploit della Viola di Palladino. Fossimo in Formula 1, chi metterebbein inposition e nelle prime file nella lotta per lo? “Inposition l’, anche se sta facendo degli errori; al secondo posto il, al terzo lantus, poi il Milan e l’Atalanta. Per quello che sta facendo, infatti, non si può lasciar fuori quest’ultima.

