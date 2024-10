Inps, Vittimberga “In Campania ulteriore crescita per l’occupazione” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NAPOLI (ITALPRESS) – “La situazione in Campania vede innanzitutto un aspetto positivo che è nell’aumento, così come in tutto il territorio nazionale, dell’occupazione. Un’occupazione che è cresciuta nel 2023 e nel primo semestre del 2024 dà dei segni di ulteriore crescita”. Così il Direttore Generale Inps, Valeria Vittimberga, parlando con i giornalisti a margine della presentazione a Napoli del XXIII Rapporto Annuale Inps, documento che descrive lo stato di salute del welfare nel Paese. Per Vittimberga siamo davanti ad “un’occupazione buona, stabile, con aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato”. “Un’occupazione – prosegue – che inizia a coinvolgere con le misure di sostegno alla famiglia anche le fasce di popolazione che erano sotto rappresentate, quindi un buon incremento della popolazione femminile e giovanile che finalmente riesce ad affacciarsi al lavoro”. Unlimitednews.it - Inps, Vittimberga “In Campania ulteriore crescita per l’occupazione” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NAPOLI (ITALPRESS) – “La situazione invede innanzitutto un aspetto positivo che è nell’aumento, così come in tutto il territorio nazionale, del. Un’occupazione che è cresciuta nel 2023 e nel primo semestre del 2024 dà dei segni di”. Così il Direttore Generale, Valeria, parlando con i giornalisti a margine della presentazione a Napoli del XXIII Rapporto Annuale, documento che descrive lo stato di salute del welfare nel Paese. Persiamo davanti ad “un’occupazione buona, stabile, con aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato”. “Un’occupazione – prosegue – che inizia a coinvolgere con le misure di sostegno alla famiglia anche le fasce di popolazione che erano sotto rappresentate, quindi un buon incremento della popolazione femminile e giovanile che finalmente riesce ad affacciarsi al lavoro”.

Inps, Vittimberga: "In Campania come in Italia aumenta occupazione buona e stabile"

“La situazione della Campania è lo specchio amplificato di quella italiana. Un aspetto positivo è l'aumento, così come in tutto il territorio nazionale, dell'occupazione. L'occupazione risente di feno ...

Inps, Vittimberga “In Campania ulteriore crescita per l’occupazione”

NAPOLI (ITALPRESS) - “La situazione in Campania vede innanzitutto un aspetto positivo che è nell’aumento, così come in tutto il territorio nazionale, ...

Inps, Campania fa registrare il più alto aumento di assicurati

Negli ultimi 5 anni la Campania ha fatto registrare il più alto aumento di assicurati Inps, coloro che pagano i contributi, che attualmente rappresentano il 7% sul totale nazionale pari a circa 2 mili ...

Inps, Bafundi: "In Campania 25% di assegni di inclusione e 10% assegni sociali"

Roma, 30 ott. (Labitalia) - “A Napoli ci sono dei dati importanti sia sulle prestazioni assistenziali e sociali sia sulle prestazioni previdenziali. I numeri sono sempre crescenti. Abbiamo avuto quest ...