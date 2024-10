In giro per i cimiteri a rubare rame, arrestati padre e figlio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Visitavano i cimiteri tra Messina e Palermo per rubare rame. Per questo sono stati arrestati dai carabinieri al culmine di una lunga fase di indagini. Si tratta di padre e figlio, entrambi residenti a Santo Stefano di Camastra e al momento sottoposti ai domiciliari insieme ad un altro complice Messinatoday.it - In giro per i cimiteri a rubare rame, arrestati padre e figlio Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Visitavano itra Messina e Palermo per. Per questo sono statidai carabinieri al culmine di una lunga fase di indagini. Si tratta di, entrambi residenti a Santo Stefano di Camastra e al momento sottoposti ai domiciliari insieme ad un altro complice

Rubavano pluviali di rame dai cimiteri, tre arresti a Santo Stefano di Camastra

Ai domiciliari anche un palermitano per ricettazione. Saccheggiati i camposanti di 11 centri nebroidei e madoniti ...

Rubavano rame dalle cappelle gentilizie dei cimiteri: arrestati

Rubavano rame dalle cappelle gentilizie nei cimiteri delle province di Palermo e Messina. I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno dato esecuzione a una ordinanza cautelare nei confronti di qu ...

Svaligiavano i cimiteri di Messina e Palermo e facevano selfie con la refurtiva: quattro arresti – VIDEO

I furti nei cimiteri Secondo quanto sottolineato dal G.I.P., dott. Andrea La Spada, l’indagine ha evidenziato una lunga serie di furti di pluviali in rame, inclusi cavi rubati dalla Stazione ...

Era la banda dei furti nei cimiteri, una dozzina di colpi dal messinese al palermitano, 4 ordinanze

La banda era composta da tre persone di Santo Stefano di Camastra e da un ricettatore palermitano, Avrebbero stati presi di mira ben 11 cimiteri e una stazione ferroviaria dalla provincia di messina a ...