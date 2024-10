“Il sistema non mi ha dato scelta”: la frase di Fedez dopo il silenzio social (Di mercoledì 30 ottobre 2024) dopo settimane di assenza, Fedez è tornato sui social per documentare, attraverso le sue storie Instagram, il viaggio negli Stati Uniti che ha intrapreso; in compagnia di due uomini, la cui identità non è nota, il rapper non ha rivelato neppure se si tratti di un viaggio di piacere o di lavoro, ma dopo le varie vicissitudini che lo hanno visto coinvolto in Italia ha deciso di allontanarsi per un po’. Dall’affaire ultras, in cui il suo nome è comparso nell’ambito di una maxi inchiesta sui tifosi delle curve di Inter e Milan, fino alla presunta querelle con Valerio Staffelli di Striscia la notizia, passando ovviamente per le pratiche di divorzio da Chiara Ferragni, per il cantante non so è certamente trattato di un periodo facile. News.robadadonne.it - “Il sistema non mi ha dato scelta”: la frase di Fedez dopo il silenzio social Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)settimane di assenza,è tornato suiper documentare, attraverso le sue storie Instagram, il viaggio negli Stati Uniti che ha intrapreso; in compagnia di due uomini, la cui identità non è nota, il rapper non ha rivelato neppure se si tratti di un viaggio di piacere o di lavoro, male varie vicissitudini che lo hanno visto coinvolto in Italia ha deciso di allontanarsi per un po’. Dall’affaire ultras, in cui il suo nome è comparso nell’ambito di una maxi inchiesta sui tifosi delle curve di Inter e Milan, fino alla presunta querelle con Valerio Staffelli di Striscia la notizia, passando ovviamente per le pratiche di divorzio da Chiara Ferragni, per il cantante non so è certamente trattato di un periodo facile.

Fedez vola in America, le prime parole dopo il silenzio social: “Il sistema non mi ha dato scelta”

Fedez torna sui social dopo un lungo silenzio per condividere con i fan il suo viaggio in America. Con alcune IG stories ha mostrato la trasferta in aereo, poi alcuni versi di una canzone posti al ...

(msn.com)

