Amica.it - Il significato nascosto dietro alle lacrime della regina Camilla a Samoa

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chi ha avuto a che fare con il cancro lo sa bene: non è facile. Né per la persona malata né per i familiari che le stanno accanto. È dura accettare, spesso da un giorno all’altro, di essere diventati fragili. Di dover affrontare un nemico che non si sa se, prima o poi, si riuscirà a sconfiggere. O, se non si è i diretti interessati, di vedere chi si ama impegnato in una sfida davvero difficile e non sempre con una vittoria certa. Con un cancro in famiglia si cambiano le priorità. E anche quando, se si ha fortuna, si supera tutto, tornare alla spensieratezza di prima è davvero molto difficile. Lo ha confermato Kate Middleton, nel video diffuso a settembre per annunciare la finechemioterapia: «Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia.