Il Pd paga gli effetti collaterali della rottamazione permanente (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il paragone tracciato oggi da Paolo Mieli sul Corriere della sera tra Matteo Renzi e Lev Trotzky, o quanto meno tra antirenzismo e antitrotzkismo, per quanto ironico, mi pare comunque un po’ ingeneroso, sia nei confronti della sinistra italiana sia nei confronti del rivoluzionario russo. In ogni caso l’esilio del leader di Italia viva in Arabia Saudita mi sembra assai più relativo e confortevole, grazie al cielo, di quello di Trotzky in Messico. Ma al di là delle battute e dei riflessi condizionati legati al cliché dell’eterno duello a sinistra, nel suo editoriale sul Corriere della sera Mieli segnala una contraddizione evidente, di cui è difficile darsi spiegazione. Linkiesta.it - Il Pd paga gli effetti collaterali della rottamazione permanente Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il paragone tracciato oggi da Paolo Mieli sul Corrieresera tra Matteo Renzi e Lev Trotzky, o quanto meno tra antirenzismo e antitrotzkismo, per quanto ironico, mi pare comunque un po’ ingeneroso, sia nei confrontisinistra italiana sia nei confronti del rivoluzionario russo. In ogni caso l’esilio del leader di Italia viva in Arabia Saudita mi sembra assai più relativo e confortevole, grazie al cielo, di quello di Trotzky in Messico. Ma al di là delle battute e dei riflessi condizionati legati al cliché dell’eterno duello a sinistra, nel suo editoriale sul Corrieresera Mieli segnala una contraddizione evidente, di cui è difficile darsi spiegazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Pd paga gli effetti collaterali della rottamazione permanente; Non di solo complottismo vive l'esitazione vaccinale; La grande vergogna del Pd siciliano: 13 dipendenti licenziati perché parlamentari e assessori non versano la quota al partito. All'appello manca mezzo milione...; Cinque Stelle, ciao ciao: in Abruzzo è tornata la destra (e tornerà pure la sinistra); Leggi >>>

PD: le associazioni collaterali si schierano

(nove.firenze.it)

Officine Democratiche, l'associazione politica vicina al PD, nata da Firenze, avrà un ruolo attivo nelle primarie che si svolgeranno del Centrosinistra. Al termine di due riunioni tenute giovedì ...

Manovra: Pd, ‘Giorgetti irresponsabile, panico per sue parole, effetti anche in Borsa’

(metronews.it)

“Questa situazione non solo genera preoccupazione tra i cittadini, ma ha già avuto ripercussioni negative sui mercati, come dimostrano gli effetti registrati in Borsa. La mancanza di chiarezza ...

Cos'è l'acido ialuronico?

(my-personaltrainer.it)

Essendo un naturale costituente dei tessuti connettivi, l'acido ialuronico, di per sé, non produce evidenti effetti collaterali e non presenta particolari controindicazioni d'uso. Gli eventuali ...

Vaccini Covid-19: oltre il 35% degli effetti collaterali conseguenza dell’effetto nocebo

(nursetimes.org)

Oltre il 35% degli effetti collaterali manifestati dai soggetti che sono stati sottoposti ad una vaccinazione contro il Covid-19 sarebbero il risultato dì quello che viene definito “effetto nocebo”.