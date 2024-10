Il Gruppo Manager per il Sociale festeggia 25 anni di impegno solidale a Milano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ieri sera si è tenuta un’importante assemblea di Manageritalia Lombardia presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano, per celebrare il 25° anniversario del Gruppo Manager per il Sociale. Questo Gruppo, fondato nel 1999, ha realizzato oltre 383 progetti in collaborazione con enti del terzo settore, grazie alla dedizione di oltre 300 Manager, sia attivi che in pensione. Il loro impegno si basa su un forte volontariato di competenze, puntando a migliorare il benessere collettivo e a mettere in risalto le esigenze di chi vive in situazioni di fragilità. Un quarto di secolo di impegno e spirito di comunità L’assemblea ha visto la partecipazione di numerosi membri e sostenitori, tutti uniti dalla volontà di continuare il lavoro intrapreso 25 anni fa. Gaeta.it - Il Gruppo Manager per il Sociale festeggia 25 anni di impegno solidale a Milano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ieri sera si è tenuta un’importante assemblea diitalia Lombardia presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a, per celebrare il 25°versario delper il. Questo, fondato nel 1999, ha realizzato oltre 383 progetti in collaborazione con enti del terzo settore, grazie alla dedizione di oltre 300, sia attivi che in pensione. Il lorosi basa su un forte volontariato di competenze, puntando a migliorare il benessere collettivo e a mettere in risalto le esigenze di chi vive in situazioni di fragilità. Un quarto di secolo die spirito di comunità L’assemblea ha visto la partecipazione di numerosi membri e sostenitori, tutti uniti dalla volontà di continuare il lavoro intrapreso 25fa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Manageritalia Lombardia festeggia i 25 anni del Gruppo Manager per il Sociale; Manageritalia Lombardia festeggia i 25 anni del Gruppo Manager per il Sociale; Il Gruppo Manager per il Sociale festeggia 25 anni di impegno solidale a Milano; Manageritalia Lombardia festeggia i 25 anni del Gruppo Manager per il Sociale; Presentazione di A.MA.M.I.: Un musical e un film per combattere la violenza contro le donne; Lombardia: il 43,2% dei residenti pratica sport, crescita significativa e numeri record; Leggi >>>

Manageritalia Lombardia festeggia i 25 anni del Gruppo Manager per il Sociale

(stream24.ilsole24ore.com)

Al servizio del terzo settore a partire dalla sua fondazione nel 1999, il Gruppo Manager per il Sociale di Manageritalia Lombardia ha celebrato il suo 25° anniversario occasione dell'Assemblea di ...

Manageritalia Lombardia, assemblea celebra 25 anni gruppo manager per il sociale

(msn.com)

L’a ssemblea di Manageritalia Lombardia che si è svolta ieri sera, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, ha celebrato il 25° anniversario della nascit ...

Gruppo 3A (Despar Nord Ovest) festeggia i 50 anni

(gdoweek.it)

Liguria e Valle d’Aosta Il Gruppo 3A (Despar Nord Ovest), che gestisce in esclusiva il marchio Despar per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, festeggia 50 anni assieme ai 110 soci soci, fondatori, ...

Il gruppo corale festeggia 50 anni di attività nel Piceno

(msn.com)

Video Gruppo Manager Video Gruppo Manager

Il gruppo corale Montefiore dell’Aso taglia ... Francesco lo storico sodalizio montefiorano ha promosso iniziative per festeggiare la 42esima Rassegna Polifonica che vedrà la partecipazione ...