Halloween, non solo Italia: come il mondo festeggia la notte più oscura dell’anno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chiamatela Halloween, Vigilia di Ognissanti o come preferite, ma la sera del 31 ottobre resta un’occasione speciale, celebrata in tutto il mondo. C’è chi si concentra sull’aspetto religioso della festività, e chi l’aspetta per fare il pieno di dolciumi al grido di «Trick or Treat?». Che si decida d’intagliare una zucca, dandole l’aspetto di Jack O’ Lantern, o che si vada a visitare una casa infestata, poco importa. Ciò che conta è sapere che, al calar del sole, ogni anno si creerà, in qualche modo, un ponte tra la vita e la morte. ln Italia, a dire il vero, hanno sempre avuto più rilevanza il primo di novembre e, soprattutto, il 2 novembre, giorno in cui si commemorano i defunti. Le famiglie sono solite far visita alle tombe dei propri cari, lasciando loro un crisantemo, e partecipando ad una messa in loro ricordo. Metropolitanmagazine.it - Halloween, non solo Italia: come il mondo festeggia la notte più oscura dell’anno Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chiamatela, Vigilia di Ognissanti opreferite, ma la sera del 31 ottobre resta un’occasione speciale, celebrata in tutto il. C’è chi si concentra sull’aspetto religioso della festività, e chi l’aspetta per fare il pieno di dolciumi al grido di «Trick or Treat?». Che si decida d’intagliare una zucca, dandole l’aspetto di Jack O’ Lantern, o che si vada a visitare una casa infestata, poco importa. Ciò che conta è sapere che, al calar del sole, ogni anno si creerà, in qualche modo, un ponte tra la vita e la morte. ln, a dire il vero, hanno sempre avuto più rilevanza il primo di novembre e, soprattutto, il 2 novembre, giorno in cui si commemorano i defunti. Le famiglie sono solite far visita alle tombe dei propri cari, lasciando loro un crisantemo, e partecipando ad una messa in loro ricordo.

