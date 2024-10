Formia / “Pasta Formia” entra a far parte della “Filiera Pasta”, la presentazione con il Ministro Lollobrigida [VIDEO] (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Formia – Uno strumento organizzativo per tutelare l’intero settore italiano della Pasta e valorizzare il Made in Italy di qualità. Sul mercato nazionale ed internazionale da poche settimane “Pasta Formia” sta bruciando davvero le tappe con un obiettivo già centrato: tentare di recuperare il tempo (ed il terreno) perduti. E così che l’azienda alimentare Formiana L'articolo Formia / “Pasta Formia” entra a far parte della “Filiera Pasta”, la presentazione con il Ministro Lollobrigida VIDEO Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / “Pasta Formia” entra a far parte della “Filiera Pasta”, la presentazione con il Ministro Lollobrigida [VIDEO] Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Uno strumento organizzativo per tutelare l’intero settore italianoe valorizzare il Made in Italy di qualità. Sul mercato nazionale ed internazionale da poche settimane “” sta bruciando davvero le tappe con un obiettivo già cto: tentare di recuperare il tempo (ed il terreno) perduti. E così che l’azienda alimentarena L'articolo/ “a far”, lacon ilTemporeale Quotidiano.

contribuire a riportare di nuovo in alto il vessillo di Formia nel mondo per la produzione e la commercializzazione della pasta. Di quella del passato legato al glorioso pastificio Paone? Deve essere ...

FORMIA – Una start up che intende coltivare una bellicosa mission, contribuire a riportare di nuovo in alto il vessillo di Formia nel mondo per la produzione e la commercializzazione della pasta. Di ...

