Fontana | Inaccettabili le morti sul lavoro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA – “Desidero innanzitutto rivolgere un pensiero commosso alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno perso la vita e sacrificato la salute per assicurare un futuro migliore ai propri cari. A nome mio personale e della Camera dei deputati, rinnovo alle loro famiglie i sentimenti di vicinanza e partecipazione. È la prima volta che si organizzano gli Stati generali della salute e della sicurezza sulalla Camera dei deputati. Ritengo sia un segnale importante di attenzione su un fenomeno che ha ormai raggiunto una dimensione indegna per un Paese civile”. Così il presidente della Camera, Lorenzo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel saluto in occasione degli “Stati generali salute e sicurezza sul” organizzati alla Camera.