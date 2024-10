Florence Vintage Market (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Florence Vintage Market autunnale fa il suo ritorno a Palazzo Corsini per sostenere File Fondazione Italiana di Leniterapia nell'assistenza alle persone gravemente malate e alle loro famiglie. L'ingresso è gratuito, si accede al Palazzo da Lungarno Corsini 8. All'interno, le meravigliose sale Firenzetoday.it - Florence Vintage Market Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilautunnale fa il suo ritorno a Palazzo Corsini per sostenere File Fondazione Italiana di Leniterapia nell'assistenza alle persone gravemente malate e alle loro famiglie. L'ingresso è gratuito, si accede al Palazzo da Lungarno Corsini 8. All'interno, le meravigliose sale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Florence Vintage Market; Solidarietà , a Firenze torna il Florence Vintage Market; Firenze, torna il Florence Vintage Market di File; I migliori eventi del weekend a Firenze (18-19 maggio 2024); Pimp My Vintage al Molo Firenze; Continua Florence Vintage Market . Il mercato di abiti e abbigliamento per sostenere la Fondazione File; Leggi >>>

Vintage Market per aiutare File

(lanazione.it)

Tutti pezzi generosamente donati e rigorosamente vintage. Sull’esempio del Florence Vintage Market autunnale che torna con la decima edizione dall’8 al 10 novembre, dalle 11 alle 18 a Firenze, negli ...

Firenze, torna il mercatino vintage in piazza dei Ciompi

(055firenze.it)

Come ogni quarto fine settimana, torna il Mercatino di Piazza dei Ciompi con i suoi dischi, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage che tornano ad adornare la piazza di Firenze.

Donate your Vintage

(theflorentine.net)

The Florence Vintage Market is possible thanks to your help! As we change over our wardrobes, take the opportunity to give new life to the clothes you no longer use. Donate them to File, where they ...

Vintage Market a Roma

(romatoday.it)

Video Florence Vintage Video Florence Vintage

Un mercato di 6000 mq con più di 200 espositori da tutta Italia di abbigliamento e accessori vintage, handmade e second hand ma anche vinili, libri, collezionismo, mobili e modernariato, upcycling, ...