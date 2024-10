Finanza, Passero (Alleanza Assicurazioni): “Italia piani bassi in educazione in classifica Ocse” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Nell'agenda Onu al 2030 l'educazione finanziaria è indicata come uno degli elementi che misura il tasso di sviluppo di benessere e di equità sociale in diversi Paesi ed è stato ricordato ancora dal nostro sottosegretario come il livello in Italia sia ai piani bassi della classifica dell'Ocse". Lo ha detto Davide Passero, Ceo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Nell'agenda Onu al 2030 l'finanziaria è indicata come uno degli elementi che misura il tasso di sviluppo di benessere e di equità sociale in diversi Paesi ed è stato ricordato ancora dal nostro sottosegretario come il livello insia aidelladell'". Lo ha detto Davide, Ceo

Lo ha detto Davide Passero, Ceo di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Itali, nel corso della presentazione dei risultati della terza edizione di Edufin ...

"Donne che parlano alle donne di denaro". È questa una delle strategie per il miglioramento delle conoscenze finanziarie e assicurative della popolazione, secondo il ceo di Alleanza Assicurazioni e ...

(Adnkronos) - Alleanza Assicurazioni, Compagnia di Generali Italia, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, presenta i risultati della terza edizione di ...

Alleanza Assicurazioni ha presentato il terzo Edufin Index: solo il 40% degli intervistati raggiunge la sufficienza, il 12% è "analfabeta" ...