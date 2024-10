Bergamonews.it - Fiera Campionaria, Molte Fedi e I racconti di Richard Matheson: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laalla Promoberg, la proiezione di “C’era una volta in Bhutan” perallo Schermo Bianco di, lo spettacolo “Idi” al Teatro San Giorgio di, il Cineforum della Valgandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 30 ottobre. Ecco gli appuntamenti.Da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre alla Promoberg torna la. Si tratta di una delle poche fiere campionarie ancora attive in Italia, che da 45 anni grazie a Promoberg porta in città le eccellenze del territorio bergamasco e non solo. Un evento che continua a rappresentare al meglio le filiere del commercio e dei servizi, così come il costume, la storia e l’innovazione del Made in Italy.