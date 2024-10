Quotidiano.net - Estorsione al Savoia Calcio, costretta al pizzo per scendere campo: 5 arresti nel Clan Gionta

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Napoli, 30 ottobre 20234 –al, 3mila euro per poterin. È solo l’ultimo tassello di un sistema di: in sette mesi, la società calcistica di Torre Annunziata ha dovuto sborsare 130mila euro per poter giocare in Eccellenza Campana. Stamattina, sono state arrestate cinque persone vicine al. I reati contestati dalla Dda di Napoli sono, a vario titolo sono die usura, aggravati dal metodo mafioso. soldi Secondo i carabinieri, gli indagati avrebbero anche concesso prestiti usurari a un imprenditore nel settore ittico, poi pesantemente minacciato per costringerlo a restituire il debito. Ai cinque indagati i militari di Torre Annunziata hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tibunale di Napoli.