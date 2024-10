Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni trame turche: Asu nei guai, Emir scopre la verità sull’incidente di Nihan

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cosa accadrà nelle prossime puntate di? Gli spoiler turchi rivelano che Asu si troverà ad affrontare un periodo decisamente complicato della sua vita. La Alacahan avrà pensato di liberarsi per sempre della sua rivale in amore facendo manomettere i freni della sua auto, un piano che tuttavia non andrà in porto visto cheriuscirà a salvarsi. La situazione precipiterà quandoscoprirà ciò che sua sorella avrà fatto a sua moglie.: la scoperta dinon tarderà a scoprire che dietro l’incidente disi nasconderà sua sorella Asu. Una volta appurato che la vettura era stata sabotata, Kozcuo?lu vorrà vederci chiaro. Scoprirà così che a manomettere la macchina sarà stato Gurcan, un uomo assoldato da sua sorella Asu con la complicità di Tufan.