Empoli: muore 16enne in moto dopo lo scontro con un'auto. Deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale

Un ragazzo di 16 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, 30 ottobre 2024, in un incidente stradale avvenuto ad Empoli, in provincia di Firenze. Il 16enne era a bordo di una moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto, nei pressi di un cantiere edile

Empoli (Firenze), 30 ottobre 2024 – Gravissimo incidente stradale intorno alle 12 di oggi in via Sanzio, a poche decine di metri dal polo scolastico di Empoli. Un… Leggi ...

Un 16enne è morto oggi per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Empoli (Firenze) intorno alle 12, in una zona non distante dal polo scolastico di via Sanzio. Il ragazzo era in ...

Empoli, 30 ottobre 2024 – Tragedia in via Sanzio a Empoli, non lontano dal polo scolastico, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorn ...

Un ragazzo di 16 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 12 in via Sanzio a Empoli, poco dopo l'incrocio con via Cimabue, non ...