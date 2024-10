Inter-news.it - Empoli-Inter, la ripartenza da -7 dopo il grande spreco

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)vale per l’unico turno infrasettimanale di questa Serie A. Alle 18.30 al Castellani si ripartela delusione per quello che poteva essere e non è stato contro la Juventus. RIMPIANTO DA SUPERARE –si apre con un dato eloquente: -7 in classifica. È il divario fra la squadra di Simone Inzaghi e il Napoli di chi l’ha preceduto sulla panchina nerazzurra, ossia Antonio Conte tornato ieri per la prima volta al Meazzail trionfo nel 2021 e capace di vincere 0-2 contro il Milan. Un distacco che inizia già a farsi pesante, a undici giorni dallo scontro diretto. E che è figlio anche di quanto avvenuto domenica, coi due gol di vantaggio sprecati contro la Juventus per un pirotecnico (e non certo qualitativamente eccelso) 4-4. L’ora deve dimostrare di aver semplicemente steccato una partita, non di essere in difficoltà.