"Non si può continuare a chiedere sacrifici a chi ha contribuito con oltre 40 anni di lavoro al nostro sistema socio-economico, ad ogni nuova legge di bilancio". Daniele Valbonesi, candidato alle Elezioni regionali nella lista del Partito Democratico per la provincia di Forlì-Cesena, commenta

Elezioni regionali, Valbonesi (Pd): "Il governo considera i pensionati 'bancomat'. Serve un sistema fiscale equo"

Daniele Valbonesi, candidato alle elezioni regionali nella lista del Partito Democratico per la provincia di Forlì-Cesena, commenta così lo sciopero dello Spi Cgil, il sindacato dei pensionati tenutos ...

