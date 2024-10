Eduardo De Filippo, il tributo della città di Napoli a 40 anni dalla morte (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 31 ottobre 1984 moriva Eduardo De Filippo, maestro del teatro napoletano e icona della drammaturgia internazionale. "A quarant’anni dalla scomparsa - annuncia una nota del Comune di Napoli - l’Amministrazione comunale per volontà del sindaco Gaetano Manfredi gli rende omaggio con numerose Napolitoday.it - Eduardo De Filippo, il tributo della città di Napoli a 40 anni dalla morte Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 31 ottobre 1984 morivaDe, maestro del teatro napoletano e iconadrammaturgia internazionale. "A quarant’scomparsa - annuncia una nota del Comune di- l’Amministrazione comunale per volontà del sindaco Gaetano Manfredi gli rende omaggio con numerose

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:De, ildella città di Napoli a 40 anni dalla morte; IL Nostro: un omaggio aDeal cinema Farnese Arthouse; Al Teatro Serra di Napoli concertoai Pink Floyd, il 25 ed il 26 ottobre 2024; La Grande Magia diDeal Teatro Strehler: un capolavoro riscoperto; “mio“, l’omaggio di Lina Sastri: “Tutto cominciò con un ruolo da camerierina”; Capri Hollywood, sarà dedicata a Marcello Mastroianni la 28ª edizione; Leggi >>>

Eduardo De Filippo, il tributo della città di Napoli a 40 anni dalla morte

(napolitoday.it)

Il 31 ottobre 1984 moriva Eduardo De Filippo, maestro del teatro napoletano e icona della drammaturgia internazionale. "A quarant’anni dalla scomparsa - annuncia una nota del Comune di Napoli - ...

Eduardo De Filippo. Volto emaciato del dolore di Napoli, non ha mai voluto essere giovane

(msn.com)

Raccontava:«Qualcuno ha detto di me che sono un rospo, un orso, che ho un carattere spinoso, che sono sfuggente. Il teatro si fa, non si discute e, se io non fossi stato sfuggente, non avrei potuto sc ...

Eduardo De Filippo, l'omaggio di Napoli a 40 anni dalla morte

(ilmattino.it)

Il 31 ottobre 1984 moriva Eduardo De Filippo, maestro del teatro napoletano e icona della drammaturgia internazionale. A quarant’anni dalla scomparsa, l’Amministrazione ...

Quarant'anni senza Eduardo

(orvietonews.it)

Drammaturgo, poeta, attore, intellettuale, una delle più grandi figure della cultura a livello mondiale, il 31 ottobre del 1984, a 84 anni, ci lasciava Eduardo de Filippo.