Anteprima24.it - ‘Domenica al museo’, al tè…atro Romano porta una tazza per gustare una tisana

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 3 novembre 2024 si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Il Teatrodi Benevento per l’occasione propone “Un tè letterario al teatro”, dove tutti potranno partecipare,ndo con sé una, perunao un tè in compagnia, e un libro da cui leggere brani da condividere con gli altri. Letture, commenti e discussione in una sorta di salotto letterario, animato dalla forza della parola scritta, checon sé libertà di pensiero e di espressione.