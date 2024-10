Desolina Bizzi di Fratelli d'Italia: "Impese giovanili, troppe criticità nell'accesso ai finanziamenti" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Innanzitutto le procedure per ottenere i finanziamenti richiedono documentazione dettagliata e competenze amministrative avanzate, che possono scoraggiare o rallentare i giovani imprenditori.” Così si esprime Desolina Bizzi, candidata al consiglio regionale dell’Emilia Romagna, per Fratelli Parmatoday.it - Desolina Bizzi di Fratelli d'Italia: "Impese giovanili, troppe criticità nell'accesso ai finanziamenti" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Innanzitutto le procedure per ottenere irichiedono documentazione dettagliata e competenze amministrative avanzate, che possono scoraggiare o rallentare i giovani imprenditori.” Così si esprime, candidata al consiglio regionale dell’Emilia Romagna, per

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Denatalità, Desolina Bizzi (Fdi) “I nuovi dati Istat impongono una azione rapidissima"; Sanità Pubblica Oggi. Desolina Bizzi (FDI), candidata al Consiglio Regionale: “conoscere per fare”.; La Lori è la candidata più votata. Nella Lega primo Rainieri -; Elezioni regionali: Priamo Bocchi presenta la sua candidatura con i parlamentari Cerreto, Russo e Pietrella - Videointerviste; Tutti i candidati e le liste delle Regionali in Emilia Romagna; Visualizza articoli per tag: Notizie dalla provincia di Modena; Leggi >>>

Desolina Bizzi (FdI): "Liste d'attesa, la Regione può affrontare il problema. Non si può morire di mancata diagnosi" - Videointervista

(gazzettadiparma.it)

Incontro questa mattina all’Hotel Parma e Congressi con Desolina Bizzi, candidata per Fratelli d’Italia alle Regionali. Un confronto con due medici (Gianfranco Cervellin e Marco Bertolani) per parlare ...

Delina Bizzi (FdI): "Liste d'attesa, la Regione può affrontare il problema. Non si può morire di mancata diagnosi" - Videointervista

(gazzettadiparma.it)

Incontro questa mattina all’Hotel Parma e Congressi con Desolina Bizzi, candidata per Fratelli d’Italia alle Regionali. Un confronto con due medici (Gianfranco Cervellin e Marco Bertolani ...

Stampa Email Galleria immagini

(gazzettadellemilia.it)

Desolina Bizzi ha aperto la sua campagna elettorale. “Impresa, Sanità e Famiglia i tre principali pilastri della mia azione politica a Bologna” ha commentato la candidata di Fratelli d’Italia. Noceto ...

Fratelli d’Italia: "Vogliamo cambiare l’Emilia-Romagna"

(ilrestodelcarlino.it)

La squadra di Fratelli d’Italia (quasi al completo) dei candidati al consiglio regionale è stata presentata ieri con il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Della pattuglia di cinque ...