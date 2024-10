Como, ladro di biciclette elettriche si nasconde sotto il letto di casa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Como – Lo cercavano tra Napoli e Sorrento, dove è accusato di aver rubato 5 bici elettriche, tra febbraio e marzo di quest’anno, modelli il cui valore oscillata tra i 1300 e i 1500 ognuna, i cui proprietari avevano sporto denuncia. Ma Dilruk Madhushanka Gunathilaka, cingalese di 36 anni, nel frattempo era sparito, riscendo così a sottrarsi all’esecuzione della misura cautelare, emessa tempo fa dal giudice di Torre Annunziata. Fino ai giorni scorsi, quando i carabinieri di Rebbio, assieme ai colleghi di Piana di Sorrento, lo hanno individuato a Como, in una casa di via Borsieri, dove si era trasferito assieme alla moglie, senza prendere domicilio né residenza. Prima lo hanno monitorato, travestiti da tecnici del gas. Poi hanno proceduto con l’arresto: ma la moglie, che ha aperto la porta di casa, sosteneva che fosse uscito. Ilgiorno.it - Como, ladro di biciclette elettriche si nasconde sotto il letto di casa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Lo cercavano tra Napoli e Sorrento, dove è accusato di aver rubato 5 bici, tra febbraio e marzo di quest’anno, modelli il cui valore oscillata tra i 1300 e i 1500 ognuna, i cui proprietari avevano sporto denuncia. Ma Dilruk Madhushanka Gunathilaka, cingalese di 36 anni, nel frattempo era sparito, riscendo così a sottrarsi all’esecuzione della misura cautelare, emessa tempo fa dal giudice di Torre Annunziata. Fino ai giorni scorsi, quando i carabinieri di Rebbio, assieme ai colleghi di Piana di Sorrento, lo hanno individuato a, in unadi via Borsieri, dove si era trasferito assieme alla moglie, senza prendere domicilio né residenza. Prima lo hanno monitorato, travestiti da tecnici del gas. Poi hanno proceduto con l’arresto: ma la moglie, che ha aperto la porta di, sosteneva che fosse uscito.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Como, ladro di biciclette elettriche si nasconde sotto il letto di casa; Ladri anche nel negozio di bici, vetrina sfondata per rubare 7 e-bike; Decine di furti di bici e monopattini, un 27enne finisce in carcere; «E' impensabile che queste bande di ladri continuino ad imperversare»; “La bici rubata a mio figlio davanti al Comune di Como e poi l’incontro con chi la portava a mano in centro”; Vetrina sfondata in retromarcia, il furto e la fuga: colpo da 130mila euro; Leggi >>>

Via Ginnastica, ladro con tenaglia fermato nella notte mentre rubava una bici elettrica (VIDEO)

(triestecafe.it)

Sabato 19 ottobre, attorno alle 23:15, in via Ginnastica a Trieste, un cittadino ha sorpreso un ladro intento a tagliare il catenaccio di una bicicletta elettrica. Il malintenzionato, che si aggirava ...

Ladri all’opera nel condominio. Rubate due bici

(msn.com)

Ladri colpiscono parcheggio sotterraneo a Pontedera rubando bici, tra cui una elettrica. Grate alzate senza forzature. Preoccupazione per mercato nero delle biciclette rubate.

Altidona, ruba un’e-bike davanti a un negozio, ladro 56enne incastrato grazie alle spycam

(corriereadriatico.it)

FERMO - Ritrovata, dopo attente indagini e l’esame delle telecamere pubbliche e private, una e-bike del valore di oltre 1000 euro, rubata dall’area privata di una nota ...

Furti a raffica in centro, ladro di bici elettriche arrestato grazie a un commerciante

(lanazione.it)

E oggi si celebrerà la direttissima per il ladro seriale di biciclette, soprattutto elettriche, che costano dai mille ai 3mila euro ciascuna. Proprio come quella che era stata rubata e poi ...