Ilfoglio.it - Cinquant'anni fa a Kinshasa la sfida tra Muhammad Ali e George Foreman

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un match di pugilato vive di tanti momenti emotivi, e questo è uno dei più sublimi: nella calma irreale che precede la tempesta c’è l’attesa di una fine annunciata. Siamo a p. 89 di Giù la testa (Hoepli Editore, 240 pp. 24,90 euro), il bel libro che Claudio Colombo, monzese, oltre trent’di illustre servizio a scrivere di sport – atletica e pugilato in particolare, ma anche di molto altro – per “Corriere d’Informazione”, “Gazzetta dello Sport” e “Corriere della Sera” – ha scritto sul mitico match di pugilato traAli controdifa. Sul ring di, già Léopoldville, stava per accadere qualcosa che avrebbe cambiato per sempre i contorni agonistici e spettacolari non solo della boxe, ma probabilmente della storia dello sport novecentesco. E quella "fine annunciata" si porta con sé un’eco che parla non solamente dell’esito di quel mitico match.