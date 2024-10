Chiesti 5 anni per il medico di base accusato di palpeggiare le pazienti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante le visite mediche alle sue pazienti, avrebbe allungato le mani nelle parti intime, palpato seni e sederi senza una reale esigenza diagnostica. Il pubblico ministero Fabio Magnolo ha chiesto una condanna in abbreviato a 5 anni per M.G., un medico di medicina generale 70enne che esercitava in un paese della Valle Brembana (è in pensione dallo scorso maggio). A muovere le accuse nei confronti del dottore 8 pazienti che avrebbero subito le sue attenzioni morbose. Per questi fatti l’uomo, lo scorso aprile, è finito agli arresti domiciliari. Il pm ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato e martedì 29 ottobre l’imputato è finito davanti al giudice delle udienze preliminari. Verrà giudicato con il rito abbreviato e otterrà così lo sconto di un terzo della pena. I fatti che gli vengono contestati vanno dal 2020 al 2024. Bergamonews.it - Chiesti 5 anni per il medico di base accusato di palpeggiare le pazienti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante le visite mediche alle sue, avrebbe allungato le mani nelle parti intime, palpato seni e sederi senza una reale esigenza diagnostica. Il pubblico ministero Fabio Magnolo ha chiesto una condanna in abbreviato a 5per M.G., undi medicina generale 70enne che esercitava in un paese della Valle Brembana (è in pensione dallo scorso maggio). A muovere le accuse nei confronti del dottore 8che avrebbero subito le sue attenzioni morbose. Per questi fatti l’uomo, lo scorso aprile, è finito agli arresti domiciliari. Il pm ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato e martedì 29 ottobre l’imputato è finito davanti al giudice delle udienze preliminari. Verrà giudicato con il rito abbreviato e otterrà così lo sconto di un terzo della pena. I fatti che gli vengono contestati vanno dal 2020 al 2024.

