Chi ha ucciso Sarah Scazzi? La vera storia del delitto di Avetrana (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Secondo il verdetto della Corte Suprema di Cassazione del 21 febbraio del 2017, a uccidere Sarah Scazzi il 26 agosto del 2010 furono la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano. Lo zio Michele Misseri, invece, è tornato in libertà nel febbraio 2024 dopo aver scontato una condanna per soppressione di cadavere. Fanpage.it - Chi ha ucciso Sarah Scazzi? La vera storia del delitto di Avetrana Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Secondo il verdetto della Corte Suprema di Cassazione del 21 febbraio del 2017, a uccidereil 26 agosto del 2010 furono la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano. Lo zio Michele Misseri, invece, è tornato in libertà nel febbraio 2024 dopo aver scontato una condanna per soppressione di cadavere.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Chi ha ucciso Sarah Scazzi? La vera storia del delitto di Avetrana; Avetrana e l'omicidio di Sarah, ecco com'è andata davvero; Puntata 1 – Chi ha ucciso Sarah Scazzi?; Delitto di Avetrana, chi ha ucciso Sarah Scazzi? Il ruolo di Cosima e Sabrina, le mille versioni di zio Miché, il pizzaiolo Ivano Russo e il turismo dell'orrore; Omicidio di Sarah Scazzi, Groenlandia e Disney faranno ricorso per lo stop alla serie su Avetrana; Omicidio Scazzi, Valentina Misseri, ‘Per me mio padre ha ucciso Sarah”; Leggi >>>

Valentina Misseri: Chi ha ucciso Sarah? «Mio padre. Ma strasicuro proprio»

(informazione.it)

L’ha detto molte volte il padre, Michele Misseri, autoaccusandosi di aver ucciso la nipote Sarah Scazzi. (Corriere della Sera) «Secondo me lui ci ha provato con Sarah.

Nuove rivelazioni shock da Avetrana: “Ecco chi ha davvero ucciso Sarah Scazzi”

(newsmondo.it)

A quasi 14 anni di distanza dal delitto che ha sconvolto l’Italia, come riportato da Fanpage.it, la donna è ferma nella sua convinzione: il colpevole è suo padre, Michele Misseri. “Strasicura che è ...

Valentina Misseri: Chi ha ucciso Sarah? «Mio padre. Ma strasicuro proprio»

(gazzettadelsud.it)

Chi ha ucciso Sarah? «Mio padre. Ma strasicuro proprio». Valentina Misseri ha risposto così in merito al delitto di Avetrana in un’intervista a 'Farwest', il programma condotto da Salvo ...

Delitto Avetrana, Valentina Misseri: “Chi ha ucciso Sarah Scazzi? Mio padre”

(lapresse.it)

Chi ha ucciso Sarah Scazzi? “Mio padre. Ma strasicuro proprio. Secondo me lui ci ha provato con Sarah. Giustamente lei si è rifiutata. E forse lì mio padre ha temuto che Sarah l’avrebbe ...