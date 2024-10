Formiche.net - Boom di investigazioni private. Ecco quanto vale il mercato globale

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildei servizi di investigazione privata ha raggiunto i 18,2 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che si espanderà con un tasso di crescita del 4,5% per raggiungere i 28,2 miliardi di dollari entro la fine del 2032. Nel 2021 i servizi di investigazione privata rappresentavano quasi il 20% deldei servizi di sicurezza. Sono i numeri della società di consulenza Fact.Mr che ha realizzato un’analisi su oltre 30 Paesi. Il settore bancario, finanziario e assicurativo (BFSI) rappresenta una quota significativa del, pari al 19% nel 2022, a causa della necessità di monitorare costantemente le transazioni e prevenire frodi. La crescente digitalizzazione ha spinto le imprese a espandere la propria presenza online per aumentare la visibilità e acquisire maggiori quote di