Abruzzo24ore.tv - Bartolini sul Tetto d'Italia. Oro per l'Atleta Aquilano della CPGA Karate

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma - Oro per Francescodel Centro Polisportivo Giovanileal Campionatono a squadre FIJLKAM Sabato 26 e Domenica 27 ottobre sono andati in scena al Palapellicone di Ostia, i Campionatini dia Squadre 2024. La gara, riservata alle squadre sociali, composte da atleti provenienti anche da diverse società sportive con la dominanzasocietà rappresentata, è un momento di confronto tra le migliori rappresentativene. Francescodel Centro Polisportivo Giovanile, allenato dal M° Benedetto Arnone e seguito dal plurimedagliato a livello nazionale ed internazionale Federico Arnone, ha militato nella squadraMaster Rapid SKF di Brescia del Maestro Francesco Maffolini, dando un grosso contributo tecnico e tattico in virtùsua preparazione e del suo impegno.