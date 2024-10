Bergamonews.it - Atalanta-Monza, Il diritto di contare o Ricomincio da me? La tv del 30 ottobre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 30, su DAZN alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per la giornata di campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Ildi”. 1961: Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla Nasa, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio. Ma le tre donne sono nere e siamo in Virginia dove vige ancora la discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono rigorosamente separati. Per loro non sarà facile affermare la loro professionalità, dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze. Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via la serie “Stucky”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il sole di Tabriz”: un giovane immigrato viene trovato morto sul selciato sotto casa.